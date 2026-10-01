„Așa se întâmplă la toate proiectele Primăriei”. Dispută între Primăria Chișinău și Termoelectrica după lucrările din Scuarul Catedralei. Ambele părți au sesizat Procuratura

Un conflict a izbucnit între Primăria Chișinău și Termoelectrica după o intervenție a întreprinderii în Scuarul Catedralei. Ion Ceban susține că lucrările ar fi fost efectuate „fără autorizație de la Primărie” și anunță că va sesiza Procuratura, în timp ce Termoelectrica afirmă că municipalitatea ar fi împiedicat remedierea unei avarii care trebuie înlăturată înainte de începerea sezonului de încălzire. Întreprinderea a sesizat, la rândul său, instituțiile de drept.

Primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, a acuzat Termoelectrica că ar fi efectuat, fără autorizație, lucrări de excavare în Scuarul Catedralei.

„Termoelectrica a intrat abuziv și a făcut săpături în Scuarul Catedralei fără autorizație de la Primărie. Asta imediat după ce lucrările de reparație în Scuarul Catedralei sunt finalizate. Așa se întâmplă la toate proiectele Primăriei. Noi reabilităm, trece puțin timp și Termoelectrica, instituție a Guvernului, invocă faptul că ar avea nevoie să intervină și să sape”, se arată în postarea lui Ion Ceban.

Ulterior, într-o altă postare publicată în aceeași zi, Ceban a afirmat că „groapa decapată ieri ilegal de Termoelectrica a fost restabilită”. Primarul a mai anunțat că municipalitatea intenționează să sesizeze Procuratura Generală și să acționeze Termoelectrica în judecată. Potrivit acestuia, întreprinderea urmează să suporte și costurile pentru prejudiciile provocate.

„Cei de la Termoelectrica au intrat ilegal, fără permisiuni, și au invocat că undeva ar fi câteva avarii. Groapa decapată de Termoelectrica era păzită de colaboratori ca în anii ’90. Avem și filmări care confirmă acest lucru. Iar pentru intervenția ilegală pe terenuri municipale vor fi prezentate și note spre plată”, a declarat Ion Ceban.

La rândul său, Termoelectrica a venit pe 30 septembrie cu propria versiune asupra incidentului. Într-un comunicat de presă, întreprinderea a acuzat Primăria Chișinău că ar fi dispus acoperirea zonei în care echipele sale urmau să remedieze o defecțiune.

Potrivit Termoelectrica, reprezentanții Preturii ar fi cerut sistarea intervenției și ar fi blocat autospecialele companiei. În aceste condiții, întreprinderea a solicitat intervenția Poliției, care ar fi documentat circumstanțele într-un proces-verbal. Totodată, ANRE ar fi fost informată despre împiedicarea lucrărilor de remediere a avariei.

„Restabilirea aspectului zonei, în aceste condiții, lasă nesoluționată problema tehnică pentru care a fost necesară intervenția. Considerăm inadmisibilă blocarea fizică a echipelor și a autospecialelor unei întreprinderi care intervine pentru remedierea unei avarii. Asemenea metode de presiune, care amintesc de practicile anilor ’90, sunt incompatibile cu exercitarea responsabilă a autorității publice. Nicio autoritate nu poate substitui procedurile legale prin acțiuni de forță și nu poate împiedica îndeplinirea obligațiilor față de consumatori”, a declarat Termoelectrica.

În urma incidentului, Termoelectrica a anunțat că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției și Centrul Național Anticorupție. Despre situație au fost informate, de asemenea, Ministerul Energiei și Agenția Proprietății Publice.

„Am solicitat examinarea legalității acestor acțiuni, atragerea la răspundere a persoanelor a căror vinovăție va fi stabilită și adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea unor noi blocaje și asigurarea accesului la rețele în vederea continuării reparației”, se arată în comunicat de presă emis de Termoelectrica.

Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a explicat, în cadrul unui briefing de presă, că intervenția ar avea caracter urgent, după ce în zonă au fost identificate pierderi semnificative de agent termic. Potrivit acestuia, conexiunea alternativă utilizată în prezent reprezintă doar o soluție provizorie.

Razlovan a precizat că defecțiunea trebuie remediată înainte de 15 octombrie, pentru a evita riscul sistării furnizării căldurii pe timp de iarnă pentru consumatorii din zona centrală a capitalei. Totodată, intervenția ar urma să oprească pierderile de apă și costurile financiare generate de acestea.