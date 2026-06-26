Ambasadorul Lilian Darii a fost convocat de MAE al Rusiei. Motivul – „reținerea” curierilor ruși

Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu presupusa reținere a unor curieri diplomatici ruși pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse vineri, 26 iunie. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a respins acuzațiile și a declarat că reprezentanții ruși nu au fost reținuți.

În mesajul Ministerului rus de Externe se menționează că ambasadorului R. Moldova i s-a atras atenția asupra presupusei încălcări a articolului 27 din Convenția de la Viena din 1961, care prevede că „curierii diplomatici beneficiază de inviolabilitate personală și nu pot fi arestați sau reținuți sub nicio formă”, iar corespondența diplomatică „nu poate fi deschisă și nici reținută”.

Convocarea lui Lilian Darii a fost confirmată și de către MAE de la Chișinău.

Anterior, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a susținut că joi, 25 iunie, curieri diplomatici ai Ministerului rus al Afacerilor Externe „au fost reținuți timp de mai multe ore” pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. În replică, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a respins „declarațiile nefondate” și a afirmat că aceștia nu au fost reținuți, iar valiza diplomatică „nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunui control”.