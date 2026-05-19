Poliția: În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 24 de cazuri de escrocherie. Prejudiciul total depășește 1,5 milioane de lei

Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 24 de cazuri de escrocherie, iar în 14 situații victimele au transmis sume mari de bani. Prejudiciul total depășește 1,5 milioane de lei. Cazurile au fost raportate în Chișinău, Bălți și Căușeni, a comunicat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Escrocii continuă să manipuleze oamenii prin apeluri false și mesaje în care se prezintă drept angajați ai instituțiilor statului sau reprezentanți ai băncilor pentru a obține bani, date bancare ori informații personale”, scrie IGP.

Poliția a publicat mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul escrocheriilor.