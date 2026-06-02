Poliția documentează circumstanțele unui omor comis într-o localitate din Ungheni: un bărbat dat dispărut a fost găsit fără suflare în gospodăria vecinului

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că oamenii legii desfășoară acțiuni de investigare la locul unei crime dintr-o localitate din Ungheni, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care aceasta a fost comisă. Potrivit datelor IGP, un bărbat de 67 de ani, dat dispărut de către rude în cursul zilei de 1 iunie, a fost găsit fără viață în gospodăria unui vecin pe 2 iunie.

Imediat după recepționarea sesizării privind dispariția acestuia, polițiștii au inițiat măsuri de căutare. După verificarea împrejurimilor și în baza unor informații oferite de rude, oamenii legii au revenit în mahala unde locuia bărbatul.

„În timpul verificărilor, comportamentul unui vecin a trezit suspiciuni, după ce acesta a opus rezistență și s-a baricadat în locuință. Polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și au efectuat cercetări în gospodăria acestuia, unde au depistat cadavrul bărbatului dispărut.

Din primele investigații s-a stabilit că între victimă și suspect exista un conflict mai vechi. Bărbatul de 69 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunii”, comunică IGP.

La fața locului activează grupa operativă și experții criminaliști, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și motivului comiterii infracțiunii.