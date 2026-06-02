Zece ani de la tragicul accident aviatic al echipajului SMURD Iași. IGSU a comemorat victimele la Haragâș

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a adus un omagiu de comemorare a eroilor echipajului SMURD Iași, care și-au pierdut viața în urma unui tragic accident aviatic produs în urmă cu zece ani. Evenimentul comemorativ a avut loc pe 2 iunie 2026, la Complexul Memorial Haragâș din raionul Cantemir, unde oficiali de pe ambele maluri ale Prutului, colegi și rude au onorat sacrificiul eroilor căzuți în misiunea de salvare, potrivit IGSU.

Ceremonia de comemorare a început cu o slujbă de pomenire în memoria echipajului SMURD Iași, format din patru membri.

După serviciul divin, oficialii au transmis mesaje de recunoștință și apreciere pentru sacrificiul suprem al membrilor echipajului aero-medical SMURD.

„În discursurile susținute, aceștia au evidențiat că cei patru membri ai echipajului au fost eroi ai datoriei, care și-au sacrificat viața în misiunea de salvare a altor oameni, acționând cu devotament și curaj fără a urmări glorie sau recunoaștere. De asemenea, a fost subliniat faptul că tragedia de la Haragâș a consolidat solidaritatea și cooperarea dintre R. Moldova și România, transformând memoria eroilor într-un simbol al fraternității și responsabilității comune”, comunică IGSU.

La ceremonie au participat ministra Afacerilor Interne a R. Moldova, Daniella Misail-Nichitin, Emil Ceban, ministrul Sănătății, Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al României, Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României în R. Moldova, conducerea IGSU, rudele și colegii echipajului decedat la datorie, precum și reprezentanți ai autorităților publice și ai serviciilor de intervenție din R. Moldova și România.

„Sacrificiul lor rămâne un simbol al curajului, profesionalismului și solidarității dintre oameni. Atunci când este vorba despre salvarea unei vieți omenești, granițele devin mai puțin importante decât responsabilitatea și dorința de a ajuta”, a scris premierul Alexandru Munteanu pe Facebook.

Participanții la eveniment au ținut un minut de reculegere în memoria celor care au plecat în eternitate, îndeplinindu-și misiunea de a salva vieți omenești.

La finalizarea ceremoniei, oficialii din R. Moldova și din România au depus flori la Memorialul dedicat eternizării eroilor căzuți la datorie. Monumentul a fost edificat la inițiativa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pentru veșnică memorie a eroismului echipajului SMURD Iași.

Tragicul accident aviatic s-a produs în seara zilei de 2 iunie 2016, în apropierea localității Haragâș din raionul Cantemir. Elicopterul SMURD Iași efectua o misiune aero-medicală pentru preluarea unui pacient din municipiul Cahul, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile s-a prăbușit în pădure.

Potrivit IGSU, de la lansarea proiectului transfrontalier SMURD în R. Moldova în anul 2014, în total până în ziua de azi, au fost realizate 139 de misiuni aero-medicale transfrontaliere pentru transportarea și salvarea cetățenilor țării noastre.