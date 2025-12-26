Poliția avertizează: pe unele porțiuni de drum din țară sunt depuneri de polei și gheață. Recomandări pentru conducătorii auto

În unele regiuni din țară se înregistrează pe alocuri precipitații sub formă de ninsoare, iar pe unele porțiuni de drum sunt depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului. În acest context, Poliția solicită conducătorilor auto să fie prudenți la drum.

„Conducători auto, vă reamintim că, în astfel de condiții, este important să circulați cu maximă prudență și să adaptați permanent viteza la condițiile meteo și de trafic”, au atenționat oamenii legii vineri, 26 decembrie.

Polițiștii mai reamintesc șoferilor să nu pornească la drum dacă mijlocul de transport nu este echipat cu anvelope corespunzătoare sezonului rece.

Totodată, aceștia au subliniat importanța conectării luminilor de întâlnire și pe timp de zi.