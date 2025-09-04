Poliția anunță peste 40 de percheziții în nordul țării într-o cauză penală pentru corupere electorală și finanțare ilegalǎ a partidelor politice

În dimineața zilei de astăzi, 4 septembrie, au loc peste 40 de percheziții în nordul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General al Poliției.

Acțiunile procesuale sunt efectuate de Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS” Fulger”. Poliția a anunțat că va reveni cu detalii imediat după încheierea perchezițiilor.

Anterior, Poliția anunțat marți dimineața, 2 august, că oamenii legii au descins cu 60 de percheziții în sudul țării.

Percheziții la „Inima Moldovei”

Președinta Partidului „Inima Moldovei” și una dintre liderii blocului electoral „Patriotic”, Irina Vlah, a declarat că perchezițiile au avut loc percheziții la mai mulți membri ai formațiunii sale.

„Guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere. De dimineață la unii colegi din Partidul Republican Inima Moldovei au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real – încercarea de a ne intimida și a ne discredita”, a scris Irina Vlah pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, colegul de bloc al Irinei Vlah, liderul socialiștilor Igor Dodon, a declarat că asupra membrilor formațiunii „Inima Moldovei” ar fi exercitate „abuz și teroare”.

„Puterea galbenă de la Chișinău simte o frică isterică față de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic și încearcă prin intimidări cu mascați, prin sancțiuni impuse de alte țări, prin provocări din media afiliată, prin dosare fabricate să lovească în opoziția de stânga și să descurajeze alegătorii”, a motivat Dodon.

Contactată de NM, șefa Secției comunicare și protocol a IGP, Diana Fetco, a declarat că nu cunoaște „datele fiecărei persoane documentate, iar dacă doamna Vlah se regăsește în acest gen de ilegalitate – îi aparține”.

În context, în jurul orei 6:30, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, au descins cu 60 de percheziții în sudul țării.

Acțiunile au avut loc în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.