Percheziții în sudul țării, într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice și spălare de bani

Poliția a anunțat marți dimineața, 2 august, că oamenii legii au descins cu 60 de percheziții în sudul țării.

În jurul orei 6:30, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, au descins cu 60 de percheziții în sudul țării.

Acțiunile au avut loc în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

„Poliția va reveni cu detalii imediat după încheierea acțiunilor procesuale”, eu menționat oamenii legii.