Poliția a identificat patru membri ai unei grupări specializate în traficul de droguri pe teritoriul țării

Direcția Investigații „Sud” a INI a documentat, în perioada aprilie–mai, activitatea unui grup de persoane suspectate de deținere și circulație ilegală a substanțelor narcotice. În urma măsurilor speciale de investigație au fost identificați patru membri ai grupării, anunță Poliția pe 22 mai.

Persoanele identificate au vârstele cuprinse între 45 și 58 de ani și sunt originare din raioanele Vulcănești și Cantemir.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au depistat obiecte artizanale utilizate pentru consumul de droguri, substanțe narcotice de tip PVP (sare), marijuana și cântare electronice de înaltǎ precizie.Valoarea estimată a drogurilor ridicate depășește 200 000 de lei pe piața neagră.

„Acțiunile de urmărire penală și măsurile de investigație continuǎ”, menționează Poliția.

Conform legislației în vigoare, persoanele implicate în circulația ilegală a drogurilor riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 7 ani.