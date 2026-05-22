Poziția CSP cu referire la cazul lui Alexandru Machidon și a celor 75 de mii de euro găsiți în beci

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a venit cu câteva precizări în legătură cu procedura de evaluare a integrității noul procurorului general Alexandru Machidon, în contextul discuțiilor din spațiul public cu referire lac cei 75 de mii de euro pe care șeful PG spune că i-a găsit în beci. CSP consideră că orice analiză publică a unui asemenea caz trebuie să țină cont de toate elementele examinate în cadrul procedurii și să evite scoaterea din context a unor declarații sau circumstanțe care pot crea o imagine denaturată asupra concluziilor Comisiei.

Consiliul remarcă faptul că evaluarea a inclus aspecte ce țin de situația familială, bunurile moștenite, activitatea economică a membrilor familiei și alte circumstanțe personale desfășurate pe parcursul mai multor ani, care necesită o apreciere complexă și atentă.

„Potrivit raportului de evaluare, explicațiile oferite de domnul Alexandru Machidon au fost analizate din perspectiva caracterului lor consecvent, coerent și argumentat, fiind verificate prin raportare la materialele și informațiile acumulate de Comisie. În cazul dat, CSP a adoptat hotărârea în baza raportului și concluziilor Comisiei de evaluare externă, după examinarea tuturor circumstanțelor relevante și a materialelor verificate în cadrul procedurii legale, iar nu în baza unor interpretări sau speculații apărute ulterior în spațiul public. În același timp, CSP susține importanța dezbaterilor publice privind integritatea persoanelor care exercită funcții publice, însă consideră necesar ca acestea să se desfășoare într-o manieră echilibrată, obiectivă și cu respectarea contextului complet al fiecărui caz”, se arată în comunicat.

Cei 75 de mii de euro, „găsiți într-o pungă de plastic plasată într-un vas de plastic utilizat în mod obişnuit în satele moldoveneşti pentru conservarea legumelor, aflat pe un raft în spatele butoaielor de vin din beciul anexei”, au fost în centrul discuțiilor în cadrul procedurii de evaluare a integrității noul procurorului general Alexandru Machidon.

Deși a inclus în declarația de avere partea sa din „moștenirea” rămasă după decesul părinților săi – 55 de mii de euro încă în declarația de avere din 2018, Comisia a trebuit să apeleze la „ipoteze argumentate”, după ce s-a dovedit că afacerea din sat a părinților, invocată de procurorul general, a declarat oficial pierderi sau venit de 0 lei, iar Machidon nu a avut dovezi directe nici în privința banilor obținuți de tatăl său în Israel.

În total, Comisia de evaluare a procurorilor a cerut explicații în privința a trei subiecte legate de averea și integritatea lui Machidon, în două runde de audieri, și inițial fără a atinge un consens, înainte de a emite decizia finală de promovare a evaluării de către acesta.

„Părinţii au lucrat peste hotare. Şi în R. Moldova au avut afaceri, o întreprindere individuală. Nu mi-au lăsat moşternire doar mie, ci şi la ceilalţi copii. Ei au decedat, este şi dosar penal”, declara Alexandru Machidon pentru ZdG în 2018, în articolul „Procurori „ajutaţi” de părinţi cu donaţii de milioane”, atunci când ZdG dezvăluia, pentru prima dată despre faptul că procurorul Alexandru Machidon, care pe atunci activa la Procuratura raionului Criuleni, primise o moștenire de 55 de mii de euro și 80 de mii de lei. În declarația de avere din 2017, Machidon indica și o donație de 2 mii de euro primită în acel an de la părinţii săi, Andrei şi Iulia Machidon.