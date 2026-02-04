Poleiul a dus la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Șase localități au fost deconectate parțial. Specialiștii intervin la fața locului, declară ministrul Energiei

„Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a făcut referire la informaţiile operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, conform cărora, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori.

Este vorba de localităţile Donici şi Camencea din raionul Orhei, Obeica din raionul Hânceşti, şi Prepeliţa, Pepeni, Pepenii Noi din raionul Sângerei.

Ministrul a declarat că echipele de intervenţie ale operatorilor de distribuţie se află în teren pentru a reconecta consumatorii la reţeaua de energie electrică.

„Pe parcursul zilei, au fost înregistrate 4 incidente cauzate de ruptură de conductor de gardă pe linii electrice aeriene 110 kV, care au fost remediate către ora 17.12. Operatorul sistemului de Transport, Moldelectrica, a mobilizat în acest sens 15 unități de transport operative și 58 unități de personal operativ”, scris Junghietu.

Polei în nordul țării

Poliția a informat că, în nordul țării, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere.

„Pe traseul în direcția Gordinești-Edineț se circulǎ cu dificultate. Fiți prudenți”, a scris Poliția.

În raionul Edineț, satul Gordinești, din cauza poleiului format pe partea carosabilă, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistată temporar, până la intervenția serviciilor abilitate. La fel, Poliția scrie că pe traseul R-11, intersecția cu traseul G-9 (raionul Ocnița), carosabilul este alunecos, polițiștii intervenind pentru fluidizarea traficului rutier.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.