Ploi și scăderi bruște de temperatură, duminică, 6 septembrie. Rămâne în vigoare avertizarea hidrologică de Cod Portocaliu pe Prut și pe Nistru

Pentru ziua de duminică, 6 septembrie, meteorologii prognozează maxime de până la 27 de grade Celsius și cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord spre vest, slab până la moderat. Vor cădea ploi pe întreg teritoriul R. Moldova.

Conform informațiilor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în regiune de centru vor fi înregistrate temperaturi maxime de până la 26 de grade Celsius și ploi slabe.

În nord, meteorologii prognozează maxime de până la 22 de grade Celsius și averse cu descărcări electrice.

În sudul R. Moldova, temperaturile vor urca până la 27 de grade Celsius și vor cădea ploi slabe.

Până pe 11 septembrie rămâne în vigoare avertizarea hidrologică pe mai multe râuri din R. Moldova.

Pe râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei.



Râul Nistru – Cod Portocaliu – 30% din valorile medii lunare multianuale;



Râul Prut:

pe sectorul s. Criva-or. Costești (Cod Portocaliu) – 20 % din valorile medii lunare

multianuale;

pe sectorul or. Costești-or.Ungheni (Cod Galben) – 40 % din valorile medii lunare

multianuale;

pe sectorul or. Ungheni-s. Brânza (Cod Portocaliu) – 20-30% din valorile medii lunare

multianuale;

Râurile mici:

Râurile Răut, Bâc, Lunga și Căinar (Cod Galben) – circa 30-40% din valorile medii

lunare multianuale;

Râul Vilia (Cod Portocaliu) – 20 % din valorile medii lunare multianuale;

Râul Ichel (Cod Roșu) – circa 15% din valorile medii lunare multianuale;

Râurile Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna (Cod Roșu) – 10% și mai puțin din

valorile medii lunare multianuale.

Agenții economici și populație sunt solicitați să utilizeze rațional resursele de apă.