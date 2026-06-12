Ploi și furtuni în toată țara: prognoza meteo pentru 12 iunie

Vremea de vineri, 12 iunie, va diferenția puternic în dependență de regiunile țării. Dacă în centrul republicii ziua începe cu ploi și temperaturi relativ plăcute, nordul și sudul vor fi afectate de averse puternice și descărcări electrice.

Potrivit prognozei publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centru, maximele vor ajunge la +21°C. Sunt prognozate ploi, însoțite de un vânt din nord-vest ce va sufla cu până la 37 km/h.

În nord și sud unde sunt anunțate averse puternice cu descărcări electrice. În sud, temperaturile vor ajunge până la +19 °C, iar în nord între 15 și 18°C. Vântul va sufla moderat, din nord-vest, cu viteze de până la 27 km/h, în timp ce umiditatea va rămâne la un nivel foarte ridicat.

AMM a emis anterior cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru anumite zone ale țării, începând cu joi, 11 iunie, fiind valabil până vineri seară, 12 iunie 2026.

Cod Portocaliu:

„În zonele vizate, vor cădea averse foarte puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 50–79 l/m²”, potrivit AMM.

Conform hărții prezentate, sub cod portocaliu se află raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Nisporeni, Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan-Vodă, precum și zona Tiraspol.

Cod Galben:

„Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s”, mai atenționează AMM.

Pe de altă parte, sub cod galben sunt vizate municipiile Chișinău și Bălți, regiunea UTAG, alături de raioanele Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Sîngerei, Fălești, Telenești, Ungheni, Călărași, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Cimișlia, Basarabeasca și Taraclia.