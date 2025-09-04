Peste 80 de mii de cărți vor ajunge în bibliotecile publice din R. Moldova cu sprijinul României

Aproximativ 80 de mii de cărți în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din R. Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, informează Moldpres.

Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din România și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) a avut loc astăzi în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în prezența oficialilor din România și R. Moldova, precum și a reprezentanților bibliotecilor din întreaga țară.

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a subliniat importanța prezenței cărților românești în fiecare comunitate și bibliotecă.

„Prezența cărții românești în fiecare comunitate, în fiecare bibliotecă din localitățile din Republica Moldova, este extrem de importantă. Copiii vor citi cărți. Și mai târziu, toată viața trebuie să citești cărți. Dar anumite cărți, la o anumită vârstă, dacă n-au fost citite la timp, va fi deja târziu. Acele lacune, așa și rămân; acele găuri în educația și în viziunea copilului, maturului, rămân neacoperite. Iată de ce această inițiativă este mai mult decât o simplă donație de carte. Este mai mult decât un simplu eveniment cultural sau educațional. Este, de fapt, panoul formării unei noi generații”, a menționat Sergiu Prodan.

Secretarul de stat al Guvernului României, Dragoș Mihai Hotea, a evidențiat sprijinul constant al României pentru R. Moldova.

„În ultimii ani, Guvernul României a susținut ferm dezvoltarea europeană a Republicii Moldova. România va continua să sprijine Republica Moldova și toți cetățenii săi în construirea viitorului european al acesteia. Orice acțiune a noastră din ultimii ani este profund inspirată de relația noastră unică de limbă, istorie și cultură”, a spus oficialul român.

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a adăugat că donația de carte reprezintă un exemplu de colaborare și investiție în viitorul cetățenilor.

„Noi, la București și la Chișinău, am ales să construim împreună viitorul european al cetățenilor noștri. Zi de zi, reușim să construim punți, să ne interconectăm tot mai eficient și să asigurăm condiții de viață mai bune pentru fiecare cetățean. Acesta este răspunsul pe care îl oferim celor care investesc neobosit în dezbinarea societății noastre. Răspunsul nostru constă în investiția în viitorul oamenilor, în cultivarea încrederii, a adevărului și a respectului pentru toți cetățenii. Această nouă donație consistentă de carte românească pentru bibliotecile publice din Republica Moldova confirmă valorile noastre comune și determinarea de a ne sprijini reciproc într-o lume aflată în continuă schimbare”, a declarat ambasadorul.

În octombrie 2024, DRRM a realizat cea mai mare donație de cărți în limba română pentru bibliotecile din R. Moldova, oferind peste 100 de mii de volume în format fizic și tot atâtea în format digital.