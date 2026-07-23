Peste 50 de milioane de euro pentru modernizarea școlilor. Lista raioanelor unde vor fi făcute investiții

20 de instituții de învățământ din întreaga țară vor beneficia de investiții pentru modernizarea infrastructurii școlare. Parlamentul a ratificat în cadrul ședinței de astăzi, 23 iulie, Contractul de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru realizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”. Valoarea totală a investițiilor va ajunge la 50 milioane de euro. Proiectul a fost aprobat în ambele lecturi, cu votul a 85 de deputați.

BEI va acorda R. Moldova un împrumut în valoare de 40 de milioane de euro pentru renovarea, reconstrucția și modernizarea celor 20 de instituții de învățământ. Proiectul va fi implementat începând cu anul 2027 și fac parte din rețeaua celor 90 de școli-model, selectate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a fi transformate în centre educaționale regionale moderne.

În prezent, în cele 90 de Școli Model sunt înscriși 70.733 de elevi, cu potențial de extindere până la peste 90.000 de locuri.

câte trei școli în raioanele Cahul, Sîngerei, Soroca, Ialoveni, Ungheni și mun. Bălți;

în raioanele Cahul, Sîngerei, Soroca, Ialoveni, Ungheni și mun. Bălți; câte două școli în raioanele Anenii Noi, Briceni, Cimișlia, Criuleni, Căușeni, Drochia, Florești, Fălești, Glodeni, Hîncești, Nisporeni, Orhei, Rezina, Rîșcani, Strășeni, Telenești, Șoldănești, Ștefan Vodă, UTA Găgăuzia;

în raioanele Anenii Noi, Briceni, Cimișlia, Criuleni, Căușeni, Drochia, Florești, Fălești, Glodeni, Hîncești, Nisporeni, Orhei, Rezina, Rîșcani, Strășeni, Telenești, Șoldănești, Ștefan Vodă, UTA Găgăuzia; câte o școală în raioanele Basarabeasca, Cantemir, Călărași, Dondușeni, Dubăsari, Edineț, Leova, Ocnița, Taraclia.

Potrivit MEC, astfel, fiecare al patrulea copil va învăța într-o Școală Model.

Pe lângă împrumutul acordat de BEI, proiectul va beneficia de un grant de 2 milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate (NIP), precum și de o cofinanțare de opt milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere susținut de Uniunea Europeană. Astfel, valoarea totală a investițiilor va ajunge la 50 milioane de euro.

„Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și a infrastructurii școlare, precum și la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai accesibil și adaptat nevoilor elevilor și cadrelor didactice. Lucrările de reabilitare vor include termoizolarea clădirilor, eficientizarea sistemelor de încălzire, ventilare și iluminat, modernizarea sistemelor de securitate la incendiu, integrarea soluțiilor de energie regenerabilă și îmbunătățirea accesibilității. Totodată, vor fi renovate sălile de clasă, modernizate laboratoarele și dezvoltată infrastructura digitală a instituțiilor”, se arată în comunicatul emis de Parlament.

Totodată, proiectul de lege prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru bunurile și serviciile destinate implementării proiectului, inclusiv scutirea de TVA, taxe vamale și alte taxe aferente importului sau livrării acestora. Modul de aplicare a acestor facilități va fi stabilit de Guvern.