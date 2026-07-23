Un bărbat din capitală, arestat pentru că ar fi promis apartamente și case în Bubuieci, acum peste 10 ani. Peste 3 milioane de lei – prejudiciu cauzat mai multor persoane

Un bărbat de 44 de ani, din capitală, este cercetat penal de polițiștii și procurorii de la Ciocana, în cadrul a 12 cauze penale, fiind suspectat că, în perioada 2014–2025, ar fi înșelat mai multe persoane, promițându-le apartamente și case în Bubuieci. Prejudiciul ar fi de peste 3 milioane de lei, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Deși ar fi încasat banii, imobilele nu au fost construite. În urma perchezițiilor, polițiștii și procurorii au ridicat documente relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă între 7 și 10 ani de închisoare.