Primele declarații ale premierului Vasile Tofan cu referire la posibila afiliere din trecut a lui Radu Musteața la PDM

Prim-ministrul Vasile Tofan a venit cu primele declarații după ce în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteața, noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, ar fi făcut parte din Partidul Democrat din Moldova (PDM). Premierul a subliniat că nu va lua decizii atâta timp cât nu vor exista „dovezi clare” care ar demonstra că Musteață, într-adevăr, a fost membru PDM. Asta deși PSDE a confirmat pentru TVR Moldova faptul că Musteața a făcut parte din partid.

Tofan afirmă că a discutat cu Radu Musteața despre informațiile apărute în spațiul public, iar cel din urmă neagă că ar fi fost membru al Partidului Democrat și a oferit explicații privind contextul fotografiilor publicate de către Alexandru Cozer, în care Musteață s-ar afla la o ședință a PDM.

„Nu voi lua decizii pe baza unor acuzații neverificate sau a unor fotografii interpretate în mod diferit. În același timp, nu voi tolera lipsa de sinceritate din partea niciunui membru al Guvernului. Dacă vor apărea dovezi clare care contrazic declarațiile ministrului, voi acționa în consecință. În lipsa acestora, Radu Musteață are toată susținerea mea și trebuie să se concentreze pe mandatul pentru care a fost numit – rezolvarea problemelor urgente ale agriculturii”, a subliniat Tofan.

Conducerea PSDE, formațiunea succesoare a PDM, partid condus anterior de Vladimir Plahotniuc,a confirmat pentru TVR Moldova că noul ministru al Agriculturii, Radu Musteață, ar fi fost membru al fostului Partid Democrat din Moldova.

„Vă confirm că domnul Radu Musteaţă a deţinut calitatea de membru al Partidului Democrat din Moldova, în organizaţia teritorială Ciocana, municipiul Chişinău. Din pozele care au apărut în spaţiul public, dumnealui participă, se vede participarea la o şedinţă a membrilor de partid, în organizaţia teritorială Ciocana. Din câte îmi amintesc calitatea de membru a obţinut-o în anii 2017-2018, la recomandarea ex-președintelui organizației teritoriale Ciocana, domnulu Nae-Simion Pleşca. Funcţia în organizația de sector, dumnealui a deţinut funcţia de preşedinte al unei organizații primare de partid, organizaţia primară însemnând organizaţia membrului de partid din perimetrul unei secţii de votare”, a declarat Iurie Cazacu, secretarul general al PSDE.

O fotografie care ar sugera că Radu Musteața, noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, ar fi făcut parte din Partidul Democrat din Moldova (PDM) a fost făcută publică la emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV din 22 iulie.

Joi, 23 iulie, Musteața a venit cu precizări cu referire la fotografie. Acesta a confirmat că el este în imagine, însă a negat că ar fi făcut parte din PDM. „Nu am condus niciodată vreo organizație teritorială a unui partid politic și nu am fost membru al Partidului Democrat”, a punctat Radu Musteața.