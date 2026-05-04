Peste 50 de delegații se vor reuni la Chișinău, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Pe 14 și 15 mai, R. Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Evenimentul va marca încheierea Președinției R. Moldova în cadrul organizației.

La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv miniștri ai afacerilor externe.

„În cadrul reuniunii, ne vom concentra asupra priorităților pe care ni le-am asumat la preluarea mandatului: sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în țările membre”, a precizat șeful MAE, viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani.

La finalul Sesiunii Ministeriale, R. Moldova transmite Președinția rotativă către Principatul Monaco.