Ion Ceban, în apărarea candidatului la funcția de primar de Orhei, scos din cursă pentru presupuse legături cu rețeaua „Șor”? „Bespredelul nu are margini”

„Bespredelul (dezordinea, n.r.) nu are margini”. Așa a comentat primarul general Ion Ceban scoaterea din cursa electorală a lui Victor Perțu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”, în privința căruia Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat presupuse legături cu rețeaua „Șor”. În cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei, edilul capitalei a venit cu un apel către partidele de opoziție.

„Atunci când spuneam că bespredelul nu are margini în țara noastră, iar toate instituțiile sunt capturate de către cei care sunt azi la Guvernare niciodată nu am dat greș în această privință. Situația este cu adevărat alarmantă, iar legile, cu mare regret, sunt călcate în picioare. Dacă nu le place ceva, ei schimbă legile, scot din cursa electorală pe orice candidat, dacă încurcă. (…) Ceea ce s-a întâmplat al Orhei, unde a fost scos un candidat la funcția de primar întrece orice limită posibilă. L-au scos din cursă deoarece ar avea legături cu alte partide”, a delcarat Ion Ceban, fără a menționat că este vorba despre Partidul Politic „Șor”, declarat ulterior neconstituțional.

Acesta s-a adresat către partidele de opoziție, îndemnându-le să facă împreună un apel către instituțiile internaționale, subliniind că „acest bespredel trebuie oprit”.

Victor Perțu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea Partidului Politic „Democrația Acasă” a fost scos din cursa electorală. S-a întâmplat după o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), din 2 mai, care a admis cererea prealabilă a candidatului PAS, Sergiu Stanciu, prin care a solicitat anularea înregistrării lui Perțu în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei și constatarea existenței unui bloc electoral camuflat între Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, declarat neconstituțional.

Constatările Comisiei Electorale Centrale

Urmare a examinării tuturor materialelor pe acest caz, Comisia Electorală Centrală a constatat implicarea activă a lui Victor Perțu în cadrul activităților desfășurate de Partidul Politic „Șor”, declarat ulterior neconstituțional. De asemenea, Comisia a constatat că activitatea de susținere a formațiunii politice a continuat și după ce aceasta a fost declarată neconstituțională, inclusiv a partidelor politice care sunt suspectate că ar fi succesoare ale formațiunii date, se mai arată în comunicatul de presă.

Totodată, CEC menționează că traseismul politic al candidatului și suprapunerea resurselor umane între cele două formațiuni sugerează existența unor elemente de bloc electoral camuflat.

Totodată, Comisia a examinat materialul video depus de către contestatar și a depistat că elementele de fundal și discursul candidatului confirmă suspiciunile de afiliere și constituie dovezi materiale care indică legătura lui Victor Perțu cu partidul declarat neconstituțional. De asemenea, Comisia a constatat existența unor conexiuni urmare a analizei listei voluntarilor pentru a doua săptămână de campanie a Partidului Politic „Democrația Acasă”, fiind depistate persoane care au afiliere politică cu partidele politice din autointitulatul bloc politic „VICTORIE – ПОБЕДА”.

În acest sens, CEC a anulat hotărârea Consiliului electoral de circumscripție electorală municipală Orhei cu privire la înregistrarea lui Victor Perțu în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea Partidului Politic „Democrația Acasă” la alegerile locale noi din 17 mai 2026.

Fostul candidat al lui Șor a devenit candidatul lui Costiuc

Vasile Costiuc a prezentat pe 6 aprilie candidatul partidului pe care îl conduce, „Democrația Acasă”. Totuși, acesta s-a limitat doar la a-l arăta, fără a-i oferi posibilitatea să vorbească sau să se prezinte. În același timp, Costiuc nu i-a menționat nici numele, dar s-a arătat foarte sigur pe candidatura acestuia, declarând că „voi nu aveți nicio șansă să câștigați Primăria Orhei”.

ZdG a reușit să-l identifice pe candidatul lui Costiuc – Victor Perțu. În prezent, acesta deține funcția de director general în cadrul S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”. Totuși, în perioada 2015–2022, a avut aspirații politice pronunțate, fiind strâns legat de fostul partid „Șor”. A fost frecvent observat în rețeaua politică a lui Ilan Șor, participând activ la acțiunile organizate de partid și apărând alături de persoane apropiate din echipa acestuia, precum Marina Tauber, Alexei Lungu și Tatiana Cociu.

În 2019, la alegerile parlamentare uninominale, Victor Perțu a candidat din partea fostului partid „Șor” în circumscripția nr. 38, Hâncești, însă nu a obținut mandatul.

Tot în 2019, Perțu a candidat pe listele partidului „Șor” la funcția de primar al satului Peresecina, raionul Orhei, unde a obținut doar 29,80% din voturi. În 2021, acesta a figurat pe listele aceluiași partid la alegerile parlamentare, dar așa și nu a ajuns deputat.

În 2022, a fost numit în funcția de vicepreședinte al raionului Orhei. Perțu avea atât responsabilitățile sale administrative, cât și cele politice, în calitate de membru de partid. În acest context, a fost unul dintre liderii protestelor organizate de fostul partid „Șor” în toamna anului 2022. La 30 octombrie 2022, a fost reținut de Poliție, alături de alți membri ai conducerii raionului Orhei. La câteva zile după reținere, oamenii legii au anunțat desfășurarea unor percheziții într-o cauză penală ce viza pregătirea dezordinilor în masă.

Tot în 2022, conducerea raionului Orhei a decis să mențină școlile deschise în timpul pandemiei, în ciuda ordinului autorităților centrale de a închide instituțiile de învățământ. Ca urmare, Perțu și o altă vicepreședintă au fost audiați de CNA.

Chiar și după ce partidul „Șor” a fost declarat neconstituțional, Perțu a rămas loial echipei. Numele acestuia apare într-un raport privind cazurile de agitație electorală, unde, „Promo-Lex” l-a menționat, pentru că în calitate de director al „Regiei Apă-Canal Orhei”, a participat, la 26 septembrie 2024, la o întrunire electorală organizată de Blocul „Victorie”.

Un alt scandal recent în care a fost implicat Victor Perțu, vizează funcția pe care o deține în prezent. Inspectorii de mediu suspectează că Stația de Epurare administrată de Apă-Canal Orhei ar fi sursa unei poluări a râului Răut. Totuși, acesta respinge acuzațiile.

Contactat de ZdG, Vasile Costiuc a declarat că prima candidatură înaintată a fost cea a lui Andrei Corcinschi care, potrivit lui, este un om de afaceri. Totuși, Costiuc spune că, „a fost în 24 de ore convins să nu mai candideze”, acuzând o posibilă interferență din partea partidului de guvernare.

Întrebat despre trecutul lui Perțu, liderul partidului „Democrația Acasă” a afirmat că „dacă omul nu are interdicție oficială de a ocupa o funcție, dacă nu-i condamnat, dacă nu a furat și nu e cercetat penal, eu nu văd logica să vorbim despre un om care, ce a făcut? Carp cu Maia Sandu au participat la furtul miliardului”, a acuzat Costiuc, fără a oferi detalii și dovezi. Acesta a adăugat că „Șor a abandondat Orheiul, iar cei implicați au fugit cu el. Dacă Șor dorea să aibă primar la Orhei, îl avea”. Costiuc a precizat că va reveni „în trei zile” cu mai multe detalii.