Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați după mai multe percheziții din capitală. Oamenii legii investighează un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice „în circumstanțe agravante”

Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați în urma mai multor percheziții din capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național Anticorupție.

Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coordonat, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Printre cei vizați se numără factori de decizie afiliați unor formațiuni politice, membri și simpatizanți, care ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor către partide politice.

Oamenii legii precizează că în urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute echivalentul a peste 20 de milioane de lei, dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum și alte probe relevante, care susțin bănuiala rezonabilă a finanțării ilegale.