Peste 16 mii de apeluri către echipele AMU au fost înregistrate într-o săptămână: 589 de apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență

În perioada 24-31 august, Dispeceratul comun de urgență a IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a înregistrat 16 830 de solicitări, inclusiv la 2131 copii. După acordarea primului ajutor medical calificat prespitalicesc 6865 de pacienți, dintre care 5560 maturi și 1305 copii au fost transportați la spitalele din țară, comunică instituția.

„Totuși, din numărul totalul solicitărilor, 589 de apeluri au fost inutile și nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală”, informează CNAMUP.

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru pacienții cu următoarele urgențe:

3690 cardiovasculare, dintre care 50 cu sindrom coronarian acut;

2445 neurologice, dintre care 231 de accidente vasculare cerebrale;

1829 traumatologice;

1471 respiratorii.

În perioada menționată, au fost recepționate 118 de apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 69 de mușcături de animale/înțepături de insecte, 41 de combustii și o insolație.

„Săptămâna trecută, echipele AMU au intervenit la 88 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 105 de persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 84 de pacienți, dintre care 29 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat”, adaugă instituția.

De asemenea, au fost înregistrate 60 de solicitări pe motivul urgențelor toxice, printre care 28 intoxicații cu medicamente, 17 de altă geneză, 14 cu alcool și o intoxicație cu droguri.