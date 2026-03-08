Peste 150 de elevi din sudul țării au beneficiat de prima excursie din cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, organizată de MEC

Prima excursie din cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” a fost organizată sâmbătă, 7 martie, la Chișinău, și a început din fața Gării Feroviare, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Aproximativ 160 de elevi din raioanele din sudul țării, dar și din UTA Găgăuzia, au coborât din autobuze și s-au adunat în jurul Monumentului Deportaților, locul simbolic de unde, în urmă cu decenii, mii de oameni au fost urcați în trenuri și trimiși în Siberia.

Aici, tinerii au ascultat explicațiile istoricilor despre deportările staliniste și despre drama familiilor deportate. Pentru mulți dintre ei, aceasta a fost prima întâlnire directă cu acest spațiu al memoriei, scrie MEC.

„Programul a continuat cu vizite ghidate la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și la Muzeul de Istorie Militară. Prin documente, fotografii și mărturii prezentate de ghizi, elevii au aflat mai multe despre contextul deportărilor și despre impactul acestora asupra societății din Republica Moldova. La final, elevii au mers la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, unde au urmărit spectacolul „Dosarele Siberiei”. După reprezentație, aceștia au discutat cu actorii despre mesajul spectacolului și despre modul în care istoria poate fi transpusă pe scenă”, se arată în comunicatul MEC.

Excursia a fost prima dintr-o serie de patru activități educaționale organizate pe parcursul lunii martie, în cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței”.

În săptămânile următoare, alte câteva sute de elevi din diferite raioane ale țării vor participa la excursii tematice organizate în cadrul decadei.

Următoarele excursii tematice vor fi organizate pe 14, 21 și 28 martie 2026, la fiecare dintre acestea urmând să participe câte 160 de elevi din opt raioane ale republicii.

Totodată, elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-artistice organizate în colaborare cu instituțiile de cultură din țară.

Pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” va fi prezentat spectacolul „Dosarele Siberiei” în zilele de 7, 10, 21 și 25 martie. Teatrul Fără Nume va găzdui reprezentațiile „Noaptea scrisă cu roșu” în zilele de 14 și 17 martie, iar Teatrul Național „Luceafărul” va prezenta spectacolul „1946” în zilele de 28 și 31 martie.