Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale pe parcursul lunii martie, în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-artistice organizate în colaborare cu instituțiile de cultură din țară. Spectacolele vor fi desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței.

Pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” va fi prezentat spectacolul „Dosarele Siberiei” în zilele de 7, 10, 21 și 25 martie.

Teatrul Fără Nume va găzdui reprezentațiile „Noaptea Scrisă cu Roșu” în zilele de 14 și 17 martie, iar Teatrul Național „Luceafărul” va prezenta spectacolul „Anul 1946” în zilele de 28 și 31 martie.

În toate instituțiile de învățământ va fi proiectat filmul documentar „Suntem acasă”, iar elevii vor fi încurajați să participe la concursurile republicane „Memoria vie: apărătorilor integrității statale” și „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”.

„Pe parcursul lunii martie 2026, Decada „Memoriei și Recunoștinței” va aduce în întreaga țară 35 de conferințe științifice și metodico-didactice, organizate în toate direcțiile de învățământ, cu participarea istoricilor, cadrelor didactice și elevilor. În instituțiile de învățământ profesional tehnic vor fi susținute lecții publice de către 15 experți naționali, care vor aborda tematici precum războiul pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, deportările, represiunile regimului totalitar sovietic și foametea organizată”, potrivit MEC.

Programul decade include și patru excursii tematice organizate în fiecare sâmbătă, în zilele de 7, 14, 21 și 28 martie 2026, la care vor participa câte 160 de elevi din opt raioane ale republicii. Aceștia vor vizita locurile memoriei din municipiul Chișinău, inclusiv Monumentul Deportaților, Muzeul Militar și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, iar în cadrul programului vor viziona spectacolul „Dosarele Siberiei”.