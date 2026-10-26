Vasile Tofan și Volodimir Zelenski au discutat despre securitatea regională și integrarea europeană

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedre cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul vizitei desfășurate luni, 26 octombrie, la Kiev. Principalele subiecte discutate au fost securitatea regională, integrarea europeană și dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură, comunică Guvernul.

Cei doi oficiali au abordat proiectele de infrastructură rutieră și feroviară, inclusiv dezvoltarea conexiunilor prin podurile dintre R. Moldova și Ucraina.

În domeniul securității, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării și schimbul de experiență dintre cele două state, pentru a îmbunătăți capacitatea de protejare a cetățenilor în fața amenințărilor actuale.

Un alt subiect al întrevederii a fost parcursul european al R. Moldova și Ucrainei. Oficialii au discutat despre continuarea reformelor și cooperarea în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

„Moldova și Ucraina își doresc același lucru: pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”, a menționat Vasile Tofan.

Prim-ministrul Vasile Tofan a reafirmat sprijinul ferm al R. Moldova pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, subliniind importanța restabilirii unei păci juste și durabile, care să asigure securitatea și stabilitatea în regiune.