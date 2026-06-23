Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la o firmă de construcții: muncitori fără contract, depistați pe două șantiere

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale inițiate în februarie. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, scrie marți, 23 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).



Potrivit anchetei, în perioada 2024 – prezent, factori de decizie ai unei societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.



Astfel, perchezițiile au avut loc la sediul companiei, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.



În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat bani presupuși a fi proveniți din activitate infracțională, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza penală.



Totodată, în cadrul controalelor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca fiind angajați oficial.

„Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării persoanelor implicate și administrării probelor necesare”, a precizat IGP.