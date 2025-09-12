Pentru secțiile de votare din străinătate vor fi tipărite peste 864 mii de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Buletinele de vot pentru secțiile de votare din diaspora pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au început să fie tipărite de Comisia Electorală Centrală (CEC), anunță vineri, 12 septembrie, CEC.

Astfel, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1500 în limba ucraineană.

„Buletinele se vor tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Acesta conține 23 de patrulatere cu numele concurenților electorali înscriși în ordinea stabilită de Comisie. Lungimea unui buletin de vot este de circa 59 cm, iar lățimea de 14 cm”, a precizat CEC.

Prețul unui buletin de vot este de 1,10 lei, iar valoarea totală a tirajului este de circa 954 mii lei.

Cele mai multe buletine de vot vor fi tipărite pentru Italia – 229 mii, Germania – circa 140 mii buletine de vot, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 97 mii și Franța – 83 mii buletine și România – 80 mii.

Cele mai puține buletine de vot vor fi tipărite pentru secțiile de votare din Japonia, Republica Populară Chineză și QATAR – câte 300 de buletine, iar pentru Republica Azerbaidjan, India, Islanda – câte 500 buletine de vot.

Buletinele de vot fi transmise către secțiile de votare constituite în străinătate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.