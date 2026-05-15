Pentru alegerile și referendumurile locale din 17 mai vor fi tipărite circa 70 mii buletine de vot, anunță CEC. Care este valoarea totală a tirajului

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că va tipări pentru alegerile locale noi și referendumurile locale din această duminică 69 821 buletine de vot în 4 limbi: română, rusă, bulgară și găgăuză.

Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 59 282 buletine de vot, dintre care 46 224 în limba română, 12458 în limba rusă și 600 în limba bulgară. Pentru alegerea componenței unui nou consiliu local vor fi tipărite 7567 buletine de vot, dintre care 400 în limba română, 6767 în limba rusă și 400 în limba găgăuză. Pentru referendumurile locale vor fi tipărite 2972 buletine de vot toate în limba română.

Conform CEC, buletinele de vot se vor deosebi după culoare: pentru alegerea primarilor va avea culoarea roz, pentru alegerea componenței unui nou consiliu local culoarea gri afumat, iar pentru referendumuri va avea culoarea albastru pastel.

„Costul unui buletin de vot este de 0,51 lei pentru alegerea primarilor, pentru alegerea consiliului este de 1,08 lei, iar pentru referendumuri – 1,44 lei. Valoarea totală a tirajului buletinelor de vot pentru alegerile locale noi este de 42685,86 lei”, se arată în comunicatul de presă.

Pe 17 mai 2026, alegeri locale noi pentru funcția de primar vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În satul Copceac, UTA Găgăuzia vor avea loc alegeri locale noi pentru o nouă componență a consiliului local. Referendumuri locale privind revocarea primarului vor avea loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.