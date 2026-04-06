Pe măsură ce Kremlinul întrerupe internetul, VPN-urile devin un mod de viață în Rusia

Când autoritățile ruse au blocat anul trecut platforma populară de jocuri Roblox pentru ceea ce au numit „justifică terorismul și conținutul LGBTQ”, tinerii au găsit rapid o soluție. „Toată lumea de la școală are un VPN”, a declarat un adolescent pentru The Moscow Times, vorbind sub condiția anonimatului. „Nu doar pentru mesagerie, ci și pentru jocuri.”

Rețelele private virtuale (VPN-uri) au devenit o necesitate zilnică pentru milioane de ruși, deoarece guvernul a restricționat platformele de socializare străine, aplicațiile de mesagerie și mass-media independentă.

Autoritățile și-au intensificat eforturile de a bloca VPN-urile pe măsură ce popularitatea lor a crescut, dar numărul utilizatorilor continuă să crească.

O locuitoare a Moscovei a spus că a trebuit să-și activeze VPN-ul chiar și pentru a face un comentariu.

„Mai bine m-ai întreba cum îmi afectează asta nervii”, a spus femeia.

Utilizare pe scară largă

Rușii care utilizează internetul astăzi trebuie să se confrunte cu restricții din ce în ce mai mari, numărul total de site-uri web aflate pe lista neagră ajungând acum la 4,7 milioane.

Platforme importante precum Facebook, Instagram, YouTube și X au fost blocate de când țara a invadat Ucraina în 2022.

Acest lucru, combinat cu restricțiile tot mai mari impuse popularelor servicii de mesagerie Telegram și WhatsApp, i-a împins pe mulți ruși către utilizarea regulată a VPN-urilor.

Un bărbat din Moscova a spus că a început să-și lase VPN-ul activat tot timpul de când Telegram a încetat să mai funcționeze în februarie, dezactivându-l doar pentru a utiliza aplicații controlate de stat, care de obicei nu funcționează cu VPN-urile.

Anterior, folosea VPN-uri doar ocazional, când dorea să acceseze platforme de socializare blocate sau ChatGPT de la OpenAI.

O specialistă în marketing pe rețelele sociale în vârstă de 29 de ani din republica Sakha din Orientul Îndepărtat a declarat pentru The Moscow Times că slujba ei îi cere să utilizeze VPN-uri pentru a accesa Instagram și alte platforme restricționate, precum YouTube.

De obicei, descarcă un nou serviciu VPN la fiecare șase luni, ori de câte ori cel actual este blocat, a spus ea.

Este dificil de stabilit exact câți oameni folosesc VPN-uri în Rusia. Numerele de descărcare a aplicațiilor nu sunt o modalitate fiabilă de a estima numărul de utilizatori, deoarece mulți oameni descarcă mai multe VPN-uri ca backup-uri.

Nici Roskomnadzor, organismul de supraveghere a comunicațiilor de stat, nu deține aceste date, a declarat Alexei Kozlyuk de la asociația VPN Guild. Dacă ar putea urmări toate conexiunile VPN, le-ar putea bloca eficient, a spus el.

Unele estimări sugerează că Rusia ocupă locul al doilea la nivel global în ceea ce privește utilizarea VPN-urilor, aproximativ 37,6% dintre utilizatorii de internet bazându-se pe acestea.

Mikhail Klimarev, șeful Societății pentru Protecția Internetului, a declarat că aproximativ 60 de milioane de ruși sunt familiarizați cu VPN-urile, în timp ce un sondaj din 2025 realizat de Institutul de Marketing Social a constatat că 46% dintre respondenți au folosit unul cel puțin o dată.

Escaladarea luptei

Utilizarea unui VPN în Rusia nu este ilegală. Însă autoritățile au vizat din ce în ce mai mult instrumentele care permit utilizatorilor să ocolească restricțiile de acces la internet.

„Dacă locuiți cu un VPN activat, puteți accesa colțuri ale internetului care este cel mai bine evitat”, i-a avertizat pe ruși deputatul Serghei Boiarski, șeful Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat.

Ekaterina Mizulina, lidera Ligii pentru Internet Sigur, simbol al cenzurii pe internet în Rusia, a numit serviciile VPN „un portal către iad”.

Până la mijlocul lunii ianuarie, Roskomnadzor restricționase accesul la peste 400 de VPN-uri. App Store-ul rusesc a eliminat, de asemenea, mai multe aplicații VPN la cererea Roskomnadzor în această lună.

Din punct de vedere tehnic, autoritățile pot bloca VPN-urile prin includerea pe lista neagră a adreselor serverelor sau prin detectarea protocoalelor pe care le utilizează, a spus Klimarev.

Cu toate acestea, Rusia restricționează utilizarea VPN-urilor în multe alte moduri.

Legea rusă interzice publicitatea serviciilor VPN, cu amenzi de până la 150 000 de ruble (1846 de dolari) pentru persoane fizice și 500 000 de ruble (6153 de dolari) pentru companii.

Începând de miercuri, autoritățile au blocat încărcarea soldurilor Apple ID folosind conturi de telefon mobil, una dintre cele mai populare metode de plată din Apple Store de când serviciile internaționale de plată precum Visa și MasterCard și-au suspendat operațiunile în Rusia în 2022.

Locuitorii Moscovei au confirmat pentru The Moscow Times că nu au putut transfera bani din soldul telefoanelor mobile în conturile lor Apple ID.

Mikhail Klimarev a declarat că este puțin probabil ca această mișcare să afecteze semnificativ utilizarea VPN-urilor, menționând că mulți utilizatori au renunțat deja la plățile Apple din cauza comisioanelor mari.

„De asemenea, merită menționat că acest lucru afectează doar Apple, plățile pe Android funcționează în continuare”, a spus Mikhail Klimarev.

Separat, operatorii de telefonie mobilă ar putea începe să perceapă taxe de până la 150 de ruble (1,80 USD) pe gigabyte pentru utilizarea a peste 15 GB de date internaționale rutate prin VPN-uri pe lună, potrivit rapoartelor Forbes Rusia și BBC Russian.

„Internetul devine ceva ce doar cei bogați își pot permite”, a declarat expertul Eldar Murtazin pentru tabloidul pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. „Cel mai probabil, vor fi introduse prețuri prohibitive, astfel încât oamenii să renunțe la [VPN-uri] din motive financiare. Acest lucru va duce la limitarea tuturor la internetul rusesc.”

Ministerul Dezvoltării Digitale a solicitat platformelor majore, inclusiv băncilor și piețelor, să blocheze utilizatorilor accesul serviciilor prin VPN-uri, altfel riscând să își piardă locurile pe „lista albă” guvernamentală cu site-uri esențiale accesibile în timpul întreruperilor de furnizare a energiei, a relatat Kommersant.

În același timp, utilizarea VPN-urilor este tratată ca un factor agravant în cazurile penale, ceea ce, potrivit lui Kozlyuk, „creează un climat de incertitudine juridică și frică”.

Autoritățile ruse au declarat în repetate rânduri că o interdicție totală a VPN-urilor nu este în plan, dar au sugerat că vor permite doar VPN-uri licențiate de FSB care nu ocolesc restricțiile.

Cu toate acestea, deoarece dezvoltatorii creează constant noi servicii pentru a ajuta rușii să ocolească cenzura pe internet, experții spun că statul nu are capacitatea de a elimina complet utilizarea VPN-urilor.

Presa pro-Kremlin a publicat comentarii ale unor experți care recunosc că „nu este fezabil din punct de vedere tehnic” ca guvernul să învingă VPN-urile.

În același timp, sancțiunile occidentale impuse în urma războiului din Ucraina, precum interdicțiile privind Visa și Mastercard, îngreunează obținerea unui VPN, au declarat experții pentru The Moscow Times. Acest lucru, la rândul său, limitează capacitatea rușilor de a obține informații independente.

„Dificultățile în a plăti pentru servicii în afara Rusiei, precum și refuzul companiilor comerciale de a lucra cu utilizatori ruși reduc semnificativ numărul de persoane care pot plăti pentru servicii VPN străine”, a declarat un expert anonim de la Teplitsa of Social Technologies, un proiect care facilitează cooperarea dintre ONG-uri și sectorul IT.

„Accesul la VPN-uri este restricționat atât din interiorul Rusiei, cât și din străinătate”, a mai spus el.

Întreruperi ale internetului

O modalitate de a restricționa VPN-urile fără a cheltui timpul și resursele necesare pentru blocarea serviciilor individuale este de a limita accesul la internet în sine – exact ceea ce au făcut autoritățile în ultimul an.

Autoritățile din 83 de regiuni au impus întreruperi ale internetului mobil cel puțin o dată din mai 2025, de obicei invocând motive de securitate, cum ar fi atacurile cu drone din Ucraina. Regiunile de frontieră precum Belgorod, Kursk și Rostov au înregistrat întreruperi în peste 70% din zile.

În timpul acestor întreruperi, accesul este de obicei limitat la o „listă albă” de servicii aprobate, ceea ce face ca multe VPN-uri să fie ineficiente.

Deși unele VPN-uri pot folosi în continuare adrese IP „incluse pe lista albă”, autoritățile sunt din ce în ce mai capabile să monitorizeze și să blocheze aceste soluții alternative, a declarat expertul de la Teplitsa of Social Technologies.

Cu toate acestea, experții consideră că o închidere completă a internetului în Rusia, cu acces limitat doar la site-urile aprobate de guvern, este extrem de nerealistă deocamdată.

„Este practic imposibil să blochezi complet VPN-urile fără a introduce liste albe globale”, a spus Klimarev.

O întrerupere completă ar avea un cost ridicat, a spus el.