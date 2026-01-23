Vremea în weekend: „Pe drumuri se va semnala ghețuș”. SHS anunță temperaturi variabile și precipitații slabe

În weekendul 24-26 ianuarie 2026, temperaturile vor varia -8 grade noaptea și până la +8 grade ziua, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Presiunea atmosferică va fi normală pe parcursul intervalului. Cerul va fi predominant noros.

Pe 24 ianuarie, în cursul nopții izolat va ninge slab, iar ziua fără precipitații esențiale.

Pe 25 ianuarie, izolat, iar pe 26 ianuarie, ziua pe arii extinse se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.

„Izolat se va forma ceață slabă și polei slab, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, în special în cursul nopții și dimineții. Vântul va sufla predominant din sud-est, slab până la moderat”, transmite SHS.

Minimele nocturne vor oscila între −8..−3°C la începutul intervalului, în creștere treptată până la 0..+5°C spre final.

Maximele diurne se vor situa între −4 ..+1°C, iar pe 25–26 ianuarie vor urca treptat până la +3..+8°C.

Poliția: „Atenție, ceață!”

Poliția Națională informează că, în mai multe regiuni ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor.

Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă șoferilor: