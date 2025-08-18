PDMM, care „descinde direct din fostul Partid Democrat”, în frunte cu Fadei Nagacevschi, recent plecat de la PDCM, și o altă formațiune se vor în Parlament

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, și Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” au depus cererile de înregistrare la alegerile parlamentare din septembrie 2025, anunță Comisia Electorală Central (CEC) într-un comunicat. Printre cei care se vor deputați pe listele PDM se numără și Fadei Nagacevschi, care recent a părăsit Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM).

Luni, 18 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat două solicitări de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

O cerere pentru înregistrarea listei de 101 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost depusă de către Partidul politic Partidul Democrat Modern din Moldova. Pentru a depune cererea, la CEC s-au prezentat liderul formațiunii, președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, fostul ministru al Justiției din guvernul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, dar și Fadei Nagacevschi, care mai ieri făcea parte din PDCM, condus de fostul premier Ion Chicu.

Anterior, Chicu menționase la emisiunea Gonța Show despre faptul că Nagacevschi a părăsit Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Motivul ar fi fost dezacordul cu ordinea din lista pentru parlamentare.

Cealaltă solicitare, care conține o lista de 54 de candidați, a fost depusă de Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”.

De asemenea, listele de subscripție și alte documente relevante au fost prezentate de către Dina Carpinschi, potențial candidat independent pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care a colectat de sine stătător semnături în susținerea sa.

Comisia are 7 zile la dispoziție pentru examinarea dosarelor și emiterea unei hotărâri în acest sens.

„Conform procedurii, Comisia urma să stabilească ordinea prealabilă în buletinul de vot. La procedura de tragere la sorți a lipsit unul dintre solicitații de a fi înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În acest caz, Comisia a stabilit pentru ziua de mâine, 19 august 2025, ora 10:00, o nouă ședință pentru organizarea procedurii de tragere la sorți. Menționăm că, în cazul în care nici pentru mâine nu se prezintă unul dintre solicitanți, procedura de tragere la sorți va avea loc fără prezența acestuia”, a precizat CEC.

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat liderul formațiunii și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM, Vladimir Cebotari. Potrivit acestora, PDMM „descinde direct din fostul Partid Democrat”.

Anunțul acestora a venit la câteva zile după ce Vladimir Plahotniuc a lansat, prin intermediul avocaților săi, un apel„către foștii săi „colegi din Guvern și Parlament, foștii și actuali noștri primari, consilieri, funcționari publici, numeroși susținători ai anilor trecuți, către oameni din sectorul public și privat care nu sunt de acord cu abuzurile și nedreptățile care se întâmplă”.