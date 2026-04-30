Patru procurori au fost evaluați: fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție nu a promovat evaluarea

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de verificare a integrității etice și financiare în cazul a patru procurori din Procuratura Anticorupție (PA), anunță joi, 30 aprilie, Comisia. Doar doi procurori au promovat evaluarea externă.

Astfel, completul A a constatat, în urma evaluării, că procurorii Vasile Disculțu și Iulian Diaconu întrunesc criteriile de integritate etică și financiară și a propus promovarea evaluării externe.

În ceea ce îl privește pe procurorul Radu Palencu, completul a concluzionat că acesta nu întrunește criteriile de integritate financiară, propunând nepromovarea evaluării externe.

În cazul procurorului Vasile Plevan, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, pe 19 februarie 2026, raportul completului din 21 ianuarie 2026 și a dispus reluarea procedurii de evaluare.

„Astfel, în urma examinării aspectelor semnalate de CSP, a audierii subiectului și revizuirii metodologiei de analiză a implicării subiectului în gestionarea unui dosar penal, Completul a propus nepromovarea evaluării externe, constatând necorespunderea acestuia criteriilor de integritate etică”, a precizat Comisia.

Rapoartele de evaluare și reevaluare au fost transmise subiecților vizați și CSP. Rapoartele vor fi făcute publice, în conformitate cu legea, după expirarea termenului de contestare a deciziilor CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea unor hotărâri definitive ale Curții Supreme de Justiție.

Conform magistrat.md, Vasile Disculțu a fost numit în 2006 prin Ordinul Procurorului General în funcția de procuror în cadrul procuraturii raionului Hîncești. În prezent acesta este procuror în cadrul PA.

Sursa: Procuratura Anticorupție

Iulian Diaconu lucreză în procuratură din octombrie 2010, când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Militare Bălți. În iulie 2013, Diaconu a fost numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupţie, Serviciul Nord.

Sursa: Comisia de evaluare a procurorilor

Radu Palencu a fost numit prin Ordinul Procurorului General în februarie 2011, în funcția de procuror militar al Procuraturii Militare Cahul. În prezent, este procuror în cadrul PA.

Sursa: Procuratura Anticorupție

În martie 2014, Vasile Plevan a fost numit procuror la Procuratura Strășeni. În 2015, el a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura raionului Ialoveni. Ulterior, la 17 octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat învingător al concursului pentru promovarea într-o funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția respectivă. Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția. Acesta a fost adjunctul ex-șefei PA, Veronica Dragalin.

Comisia Pre-Vetting anunța, în iulie 2023, încheierea evaluării grupului de candidați la funcția de membru în CSP, iar Vasile Plevan, potrivit Comisiei, nu întrunea criteriile de integritate financiară și etică, și prin urmare, nu a promovat evaluarea.

După ce a contestat hotărârea Comisiei Pre-Vetting, Vasile Plevan a pierdut procesul de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).