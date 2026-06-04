Patru butelii de gaz au explodat într-un bloc în construcție din Durlești. IGSU: victime nu au fost raportate

În după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit pe strada Cărtușa nr. 101 din orașul Durlești, după ce a fost raportată o explozie produsă într-un bloc locativ aflat în construcție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși la fața locului, angajații IGSU au stabilit că au explodat patru butelii de gaz.

„În urma incidentului, arderea nu s-a produs. Pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de asigurare a securității zonei”, a precizat IGSU.

Victime nu au fost raportate.

Cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de organele competente.