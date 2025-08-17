Partidul Acțiune și Solidaritate a suplinit lista cu trei candidați noi la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din septembrie

Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinind lista cu 3 candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței din 17 august. De asemenea, Comisia a aprobat mai multe hotărâri ce vizează organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Pe lista PAS au fost incluși trei candidați noi: Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan. Decizia a fost luată de CEC în urma ședinței din 17 august.

„Comisia a modificat hotărârea cu privire la cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului în CEC și a persoanei responsabile de finanțe (trezorier). Formațiunea a solicitat suplinirea listei de candidați cu trei candidați noi la funcția de deputat”, potrivit comunicatului CEC din urma ședinței.

De asemenea, CEC a degrevat pe perioada activității doi membri din cadrul Consiliului electoral al circumscripției electorale pentru localitățile din stânga Nistrului nr. 37 și din cadrul Consiliului electoral al circumscripției electorale pentru secțiile de votare di străinătate nr. 38.

În aceiași ședință, CEC a acreditat 30 de persoane în calitate de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO).