Partidele PNM și PSDE au fost înregistrate pentru participarea la alegerile parlamentare

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat doi concurenți electorali pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Astfel, a fost aprobată lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM) și lista de 64 candidați din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE).

La fel, a fost înregistrat reprezentatul în CEC din partea PNM și, de asemenea, au fost înregistrate simbolurile electorale ale formațiunilor, dar și persoanele responsabile de finanțe trezorierii pentru perioada campaniei electorale la scrutin.

În aceiași ședință, a fost examinată cererea de înregistrare a listei de candidați din partea Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”. Aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată, iar subiectul va fi examinat într-o ședință ulterioară a Comisiei.

Nu este angajat oficial, iar singurii bani câștigați din activitatea sa în 2024 sunt 1,6 mii de dolari SUA, obținuți pe Patreon, trăiește din economii și donații și locuiește într-un apartament pus la dispoziție de apropiați – aceasta este situația financiară declarată de președintele PNM, Dragoș Galbur, la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2024.

Câștiguri modeste și două conturi bancare

Potrivit declarației de avere și interese persoanle completată de Dragoș Galbur, în 2024, acesta a obținut câștiguri modeste din activitatea sa – 1,6 mii de dolari SUA, obținuți pe Patreon.

Galbur mai declară și două conturi bancare. Unul deschis la o bancă din Moldova, pe care deține două mii de lei, mai puțin cu opt mii de lei decât declara pentru anul 2023, și altul deschis în Irlanda, pe care are depozitați 10,8 mii de euro, adică cu 2,2 mii de euro mai puțin decât declara în 2023.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2024, președintele PNM indică și trei donații, toate în sumă egală, câte 30 de mii de lei fiecare. Două donații provin de la părinții liderului PNM, Valentina și Simion Galbur, iar o altă donație – din partea Tatianei Codreanu, colegă de partid.

Fost ministru de externe în guvernul Filip

În perioada 2005-2014, Ulianovschi a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Ulterior, în 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.

În 2016, Ulianovschi devine Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care o deține până în 2017.

Din ianuarie 2018 până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Tudor Ulianovschi este fiul judecătorului Xenofon Ulianovschi, care a deţinut în perioada 2008-2016 funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel (CA) Chişinău. În 2008, Xenofon Ulianovschi, fiind judecător, i-a donat fiului său, aflat atunci la început de carieră, un apartament de 70 de metri pătrați în sectorul Botanica din Chişinău, iar judecătorul şi soţia lui au trecut cu traiul într-o locuinţă de 140 de metri pătrați din sectorul Buiucani. Fratele magistratului Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, a fost şi el judecător şi preşedinte al CA Comrat. După ce a demisionat din sistem, s-a făcut avocat.