DOC Președintele de partid care trăiește din economii și donații. „Ne transformăm în cerșetori”

Nu este angajat oficial, iar singurii bani câștigați din activitatea sa în 2024 sunt 1,6 mii de dolari SUA, obținuți pe Patreon, trăiește din economii și donații și locuiește într-un apartament pus la dispoziție de apropiați – aceasta este situația financiară declarată de președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2024.

Câștiguri modeste și două conturi bancare

Potrivit declarației de avere și interese persoanle completată de Dragoș Galbur, în 2024, acesta a obținut câștiguri modeste din activitatea sa – 1,6 mii de dolari SUA, obținuți pe Patreon.

Galbur mai declară și două conturi bancare. Unul deschis la o bancă din Moldova, pe care deține două mii de lei, mai puțin cu opt mii de lei decât declara pentru anul 2023, și altul deschis în Irlanda, pe care are depozitați 10,8 mii de euro, adică cu 2,2 mii de euro mai puțin decât declara în 2023.

Trei donații a câte 30 de mii de lei fiecare

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2024, președintele PNM indică și trei donații, toate în sumă egală, câte 30 de mii de lei fiecare.

Două donații provin de la părinții liderului PNM, Valentina și Simion Galbur, iar o altă donație – din partea Tatianei Codreanu, colegă de partid.

Întrebat cum se explică faptul că toți cei trei donatori i-au oferit sume egale, Galbur spune că „este exact ceea de ce am avut nevoie la un moment dat. Evident că eu am solicitat, mi se pare logic. Atât am avut nevoie, atât am solicitat, atât am primit și atât am declarat”.

Galbur spune că, în prezent, nu are un venit stabil și că trăiește din economii și donații.

„De la 1 ianuarie 2023, de când am intrat în politică, nu mă mai acceptă nimeni la instituțiile de stat sau la ONG-uri, nimănui nu-i pasă de experiența și abilitățile pe care le am. Ne transformăm în cerșetori și umblăm în stânga și în drapta ca să rezistăm să facem politică cinstit, să nu luăm bani de la oligarhi. Pentru mine îmi ajunge, nu am pretenții mari de la viață, trăiesc modest”, spune politicianul.

Fără proprietăți imobile și mobile

Galbur nu declară nici bunuri mobile, nici bunuri imobile.

L-am întrebat pe președintele PNM unde locuiește, din moment ce nu indică nici proprietate, nici locațiune.

„Nu am indicat proprietatea și nici nu am chirie cu contract acolo unde locuiesc. Eu am o sumedenie de rude și prieteni care nu percep nimic din asta, gen taxe sau alte plăți”, a explicat Galbur.

Din 2024 – liderii partidelor politice sunt obligați să-și declare averea

La 1 februarie 2024, Legea privind evaluarea integrității instituționale a suferit modificări în vederea extinderii subiecților obligați să declare averea și interesele personale. Astfel, președinții, vicepreședinții și membrii organelor executive centrale ale partidelor politice sunt obligați să depună declarația de avere și interese personale la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).