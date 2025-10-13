Particularitățile de organizare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie: actele necesare și listele suplimentare

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, 13 octombrie, a aprobat unele particularități de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Astfel, alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform domiciliului, vor putea vota pe lista electorală suplimentară.

Conform CEC, alegătorii, care se prezintă la secția de votare cu buletinul de identitate, cartea de identitate sau pașaportul cetățeanului R. Moldova, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază, sunt admiși să-și exercite dreptul de vot pe lista suplimentară dacă Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri” atestă că sunt arondați la secția de votare respectivă.

În cazul alegătorilor care votează în baza pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, membrul biroului electoral va înscrie în lista electorală la rubrica „Notă” seria și numărul acestuia.

Posesorii certificatelor de calificare în domeniul electoral obținute în sesiunea 2025 pot să-și desfășoare activitatea în orice birou electoral al secției de votare constituit pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, scrie sursa citată.

Totodată, Comisia a aprobat modelul invitației la alegerile locale noi, care urmează a fi transmisă alegătorilor.

În context, în 6 localități din țară, pe 16 noiembrie 2025, vor avea loc alegeri locale noi: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.

Conform CEC, plafonul general la nivel național este de 75 932 486 lei, iar pentru fiecare circumscripție, CEC a stabilit următorul plafon, pornind de la coeficientul de circa 23 de lei:

pentru circumscripția electorală sătească Ustia, raionul Glodeni – 30188,86 lei;

pentru circumscripția electorală comunală Natalievca, raionul Fălești – 33318,19 lei;

pentru circumscripția electorală comunală Cremenciug, raionul Soroca – 13299,67 lei;

pentru circumscripția electorală sătească Bașcalia, raionul Basarabeasca – 64956,67 lei;

pentru circumscripția electorală comunală Călinești, raionul Fălești – 91233,87 lei;

pentru circumscripția electorală orășenească Leova, raionul Leova – 286771,17 lei.

De asemenea, a fost stabilit cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, după cum urmează: