CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare pentru „fondurile electorale” ale concurenților electorali pentru alegerile locale din 6 localități, organizate pe 16 noiembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” pentru concurenții electorali la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025.

În context, în 6 localități din țară, pe 16 noiembrie 2025, vor avea loc alegeri locale noi: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.

Conform comunicatului de presă emis de CEC, plafonul general la nivel național este de 75 932 486 lei, iar pentru fiecare circumscripție, CEC a stabilit următorul plafon, pornind de la coeficientul de circa 23 de lei:

pentru circumscripția electorală sătească Ustia, raionul Glodeni – 30188,86 lei;

pentru circumscripția electorală comunală Natalievca, raionul Fălești – 33318,19 lei;

pentru circumscripția electorală comunală Cremenciug, raionul Soroca – 13299,67 lei;

pentru circumscripția electorală sătească Bașcalia, raionul Basarabeasca – 64956,67 lei;

pentru circumscripția electorală comunală Călinești, raionul Fălești – 91233,87 lei;

pentru circumscripția electorală orășenească Leova, raionul Leova – 286771,17 lei.

De asemenea, a fost stabilit cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, după cum urmează: