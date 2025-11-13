Parlamentul a aprobat componența delegațiilor parlamentare la organizațiile internaționale. Opoziția va conduce cinci grupuri

Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 12 delegații la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat de Parlament. Este prevăzut șeful fiecărei delegații, membrii și membrii supleanți, conform unui comunicat de presă.

Delegația Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană va fi condusă de președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, deputat al fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”. În fruntea delegației la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), ca și în legislatura anterioară, va fi deputatul PAS Ion Groza. Delegația Adunării Parlamentare a Parteneriatului Estic (EURONEST) va fi condusă de deputatul fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” Adrian Băluțel.

Șeful delegației la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN) a fost ales deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” Petru Burduja. Deputatul PAS Lilian Carp, președinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, este liderul delegației la Adunarea Parlamentară a NATO.

Deputatul din fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, va conduce delegația la Uniunea Interparlamentară (UIP). Deputata PAS Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, va fi șefa delegației la Adunarea Parlamentară a OSCE, funcție pe care a deținut-o și în legislatura anterioară.

Deputata fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” Marcela Adam va conduce, ca și în legislatura anterioară, delegația la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, va conduce delegația legislativului la Adunarea Parlamentară a Statelor Membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP). În fruntea delegației la Adunarea Parlamentară a GUAM va fi deputata fracțiunii „Alternativa” Olga Ursu, iar a delegației la Dimensiunea Parlamentară a Inițiativei Central Europene – deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi.

„Deocamdată rămâne vacantă funcția de copreședinte al Adunării Parlamentare a R. Moldova și a Republicii Polone, care revine opoziției”, notează Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului. Vlad Bătrîncea a declarat în cadrul ședinței că nu-și dorește să conducă delegația.

În conformitate cu Regulamentul Parlamentului, la alegerea reprezentanților fracțiunilor parlamentare în delegațiile legislativului la organizațiile internaționale se ține cont de reprezentarea lor proporțională în Parlament. Astfel, conform principiului proporționalității, 7 delegații vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar celelalte 5 delegații – de reprezentanții opoziției.