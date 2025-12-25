VIDEO Ion Ceban, huiduit când a urcat pe scenă la concertul ai unei trupe autohtone

Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost huiduit de public miercuri, 24 decembrie,, pe scena de la Arena Chișinău. Incidentul a avut loc la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub, scrie Agora.

În timpul concertului trupei Zdob și Zdub, Ion Ceban a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare, însă a fost huiduit de public.

Deși solistul trupei, Roman Iagupov, a intervenit, huiduielile nu s-au oprit. Ceban, vădit emoționat, și-a continuat discursul.

„Sunt onorat de faptul că sunteți împreună, marea echipă a Direcției Cultură. Mulțumesc tuturor celor care promovează astăzi arta și cultura peste hotarele țării. Noi vă dorim la mulți ani”, a declarat Ceban pe scenă.

Show-ul aniversar a marcat 30 de ani de activitate a trupei Zdob și Zdob, iar concertul nu a fost organizat sau finanțat de Primărie.