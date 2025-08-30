„Până anul trecut nu am văzut transportare organizată cu avioane la secțiile de votare”. CEC explică de ce în regiunea transnistreană vor fi deschise 12 secții de votare

Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a deschide 12 secții de votare pentru cetățenii din regiunea transnistreană a generat critici și acuzații de „discriminare”. Pavel Postica, membru CEC, susține însă că hotărârea respectă strict legislația și că numărul secțiilor este calculat matematic, conform Codului Electoral.

Cum s-a ajuns la cifra de 12 secții

Potrivit lui Pavel Postica, deschiderea secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului se face în baza unei formule prevăzute în Codul Electoral.

„Trebuie să scoatem în evidență faptul că strict matematic, conform formulei care este prevăzută în Codul Electoral, pentru alegătorii din regiunea transnistreană trebuie să fie deschise 12 secții de votare. Deci asta este legea, asta este prevăzut în lege. Numărul de cetățeni care sunt înregistrați în regiunea transnistreană, care dețin cetățenia, sunt alegători cu drept de vot, raportat la dinamica pentru ultimele trei scrutine și obținem pur matematic o cifră exactă de 12 secții de votare”, a precizat oficialul.

De ce anul trecut au fost 30, iar acum doar 12

În 2023, au fost deschise 30 de secții de votare în stânga Nistrului, de aproape trei ori mai multe decât prevede formula legală. Postica a explicat că această decizie a reprezentat o măsură pozitivă pentru a facilita accesul alegătorilor din stânga Nistrului.

„Totuși, anul trecut proporția era de 11 secții de votare. Însă, în conformitate cu legea privind prevenirea discriminării, au fost utilizate măsuri pozitive și au fost deschise tocmai 30 de secții de votare. Am observat însă, și noi, și autoritățile de menținere a ordinii publice, observatorii, dar și voi, jurnaliștii, că aceste măsuri pozitive au fost exploatate cu rea credință de către actori pentru a transporta organizat alegătorii, pentru a-i corupe, pentru a-i aduce forțat în anumite situații la secțiile de votare. Noi până anul trecut nu am văzut transportare organizată cu avioane la secțiile de votare. Noi nu am văzut atât de multe autobuze dintr-o țară în alta pentru a transporta alegătorii forțat la anumite secții de votare, nu forțat, dar corupt. Și atunci noi am înțeles că acest lucru este posibil nu doar din Federația Rusă în alte țări, dar inclusiv din regiunea transnistreană în secțiile de votare care sunt amplasate pe malul drept al râului Nistru. Și atunci am decis să nu mai deschidem aceste secții de votare suplimentare”, a spus Postica.

Cum răspunde CEC acuzațiilor de „discriminare”

În spațiul public, reducerea numărului secțiilor a fost criticată drept o măsură discriminatorie. Postica respinge aceste acuzații:

„Deschiderea a 12 secții de votare, la care vor fi până la 3 mii de buletine, e mai mult decât suficientă pentru alegătorii onești, care pe bună dreptate, nestingherit, neforțat, necorupt, netransportat organizat, vin singurei la secțiile de votare. Da, pentru acei actori rău-intenționați care și-au închipuit că o să încarce cetățenii moldoveni și o să le dea un plic cu bani, asta ar fi o măsură de descurajare”, a precizat membrul Comisiei Electorale Centrale.

Securitatea procesului electoral și colaborarea interinstituțională

CEC susține că asigurarea unui vot liber și sigur pentru cetățenii din stânga Nistrului rămâne o prioritate.

„Pentru toate provocările mai sensibile ale procesului electoral, noi am creat grupuri de lucru interinstituționale și aceste subiecte le discutăm în cadrul acestor grupuri de lucru. Facem schimb rapid de informații atunci când este necesar. Dacă vorbim de segmentul alegerilor în regiunea transnistreană, în acest grup de lucru sunt colegii de la Serviciul Informației și Securitate, Inspectoratul General de Poliție, Ministerul de Interne, Consiliul Suprem de Securitate cu statut de observator, biroul de reintegrare”, a explicat Pavel Postica.

Oficialul a subliniat că autoritățile monitorizează constant situația și au documentat cazuri de transportare organizată a alegătorilor, chiar dacă nu pot interveni direct pe teritoriul controlat de administrația separatistă.

„Noi știm cu siguranță că șoferul acelui autobuz și numărul de înmatriculare pe care l-au documentat colegii, odată și odată va trece și în partea dreaptă a râului Nistru și atunci colegii vor avea posibilitate să formuleze acele întrebări către acele persoane care se lasă implicate în aceste scheme de corupere a alegătorilor”, a spus Postica.

