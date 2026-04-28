UPDATE Drona depistată pe un bloc din centrul Chișinăului nu conține substanțe explozive

„Un obiect asemănător unei drone” a fost depistat, în noaptea de 28 aprilie, în sectorul Centru al capitalei, după ce un cetățean a alertat Poliția, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

UPDATE 14:15

Poliția anunță că a fost încheiată examinarea întregului perimetru unde, noaptea trecută, a căzut o dronă. „A fost nevoie de o cercetare minuțioasă, în contextul în care zona este una populată”, menționează autoritățile.

„Obiecte sau substanțe explozive nu au fost detectate. Totodată, părțile componente ale dronei sunt supuse unei expertize detaliate, pentru a-i putea stabili structura și proveniența”, anunță poliția în urma investigațiilor.

Poliția reiterează apelul ca, în cazul observării unor obiecte suspecte, cetățenii să nu intervină personal, dar să alerteze imediat poliția, la 112.

Știre inițială:

La fața locului au intervenit specialiștii Secției Tehnico-Explozive, care au securizat zona. „Pentru siguranța oamenilor, cetățenii din scara unui bloc au fost evacuați temporar, până la examinarea și ridicarea obiectului”, au punctat oamenii legii.

Potrivit informațiilor preliminare, obiectul este avariat, după ce ar fi lovit acoperișul clădirii. Acesta urmează să fie supus unor expertize detaliate, conform IGP.

„Polițiștii continuă acțiunile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, se mai arată în nota informativă emisă de autorități.

Poliția a reiterat apelul către cetățeni „să nu atingă obiecte necunoscute sau suspecte și să anunțe imediat Serviciul 112”.