DOC Vor fi create sau reabilitate 155 de grupe de creșă. Lista localităților

Un număr de 99 de instituții de educație timpurie vor fi modernizate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unor proiecte estimate la suma totală de 338,8 milioane de lei. Lista localităților în care vor fi renovate creșele destinate copiilor de până la 3 ani a fost prezentată marți, 28 aprilie, de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, împreună cu ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Guvernul a primit 102 proiecte de la mai multe primării din țară, cu o valoare totală de peste 410 milioane de lei. În urma evaluării, au fost selectate 99 de proiecte eligibile, cu un buget estimativ de 338,8 milioane lei. Finanțarea este asigurată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul Uniunii Europene, iar autoritățile publice locale vor contribui cu 87 milioane lei.

„Prin implementarea proiectelor vor fi modernizate 99 de instituții de educație timpurie; vor fi create sau reabilitate 155 de grupe de creșă; peste 3 100 de copii vor avea acces la servicii de calitate; peste 6 mii de părinți vor fi sprijiniți indirect; condițiile de muncă vor fi îmbunătățite pentru peste 500 de angajați”, spun autoritățile.

Ministerul Infrastructurii a specificat că pentru anul 2026, a fost alocată suma de 136,6 milioane lei, care acoperă prima etapă de implementare – 48 de proiecte, „urmând ca restul să fie lansate treptat, în funcție de resursele disponibile”.

„Deseori, familiile tinere, în special femeile, se confruntă cu o alegere dificilă: să aibă un copil sau să își construiască o carieră. Prin extinderea serviciilor de creșă, creăm condiții reale pentru ca părinții să poată avea grijă de copii și, în același timp, să rămână activi profesional”, a menționat Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, care a declarat că s-a confruntat cu această problemă și în calitate de mamă.

La rândul său, Vladimir Bolea a zis că „statul creează infrastructură de calitate pentru cei mai mici, își reconfirmă angajamentul că viitorul contează și că este construit aici, la noi acasă, în Republica Moldova, în fiecare sat, în fiecare localitate, pentru fiecare copil”.

Serviciile de îngrijire timpurie permit revenirea mai devreme a mamelor în câmpul muncii. În Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de Ministerul muncii, rata de ocupare a femeilor cu copii mici între 0-6 ani a crescut de la 39,4% în 2019, la 50,7% în 2024. Totuși, rata de ocupare a femeilor cu copii mici este cu 20% mai scăzută decât a femeilor fără copii, iar responsabilitățile familiale „sunt cauza principală a inactivității, afectând cel mai mult femeile”. Din totalul de 65 691 copii cu vârsta de 0–3 ani, doar 16 799 sunt încadrați în servicii de creșă, ceea ce reprezintă aproximativ 25%.