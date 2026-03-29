Opt milioane de persoane au participat la marșurile anti-Trump din SUA: „Fără regi”

Cel puțin opt milioane de oameni au participat la marșurile „Fără Regi” împotriva administrației Trump, organizat pe 28 martie. Mișcarea, care cuprinde zeci de organizații și activiști democrați, a organizat peste 3300 de proteste în toate cele 50 de state americane pentru a denunța ceea ce numește „autoritarismul” lui Trump, potrivit agenției EFE.

Protestatarii au denunțat „războiul ilegal” pe care Trump l-a început acum doar o lună în Iran, care a dus la creșterea prețurilor la combustibil și la inflație, și și-au reiterat criticile la adresa „abuzurilor” Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Principala demonstrație a avut loc în fața a zeci de mii de oameni în Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota, epicentrul indignării naționale împotriva ICE și a Patrulei de Frontieră, deoarece agenții acesteia i-au ucis acolo pe cetățenii americani Renee Good și Alex Pretti în ianuarie.

Casa Albă a respins protestele, numindu-le „ședințe de terapie” pentru „tulburarea Trump”, un termen folosit de președintele Trump și administrația sa pentru a batjocori opoziția.

Organizatorii nu au publicat încă cifrele oficiale ale prezenței, dar sute de oameni din orașe precum New York, Washington, D.C., Minneapolis, Chicago și Los Angeles au participat la demonstrații.

Protestele din Statele Unite au loc în timp ce rata de dezaprobare a lui Trump atinge cel mai înalt nivel din cele două mandate ale sale, 59% dintre americani dezaprobând prestația sa, potrivit unui sondaj Fox News publicat săptămâna trecută.

