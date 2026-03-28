„Cuba este următoarea”, a amenințat Trump într-un discurs în care a lăudat „succesele militare” ale Statelor Unite

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că „Cuba este următoarea” în timpul unui discurs susținut la un forum de investiții din Miami, în cadrul căruia a evidențiat „succesele” acțiunilor militare americane în Venezuela și Iran, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Deși președintele american nu a precizat exact ce intenționează să facă în privința statului insular, el a afirmat în repetate rânduri că guvernul de la Havana, confruntat cu o criză economică severă, este în pragul colapsului.

Administrația sa a inițiat, în ultimele săptămâni, negocieri cu unii reprezentanți ai conducerii Cubei, în timp ce Trump a sugerat că o acțiune militară ar putea fi posibilă.

„Am construit această mare armată. Am spus: «Nu va trebui niciodată să o folosiți». Dar uneori trebuie să o folosești. Și Cuba este următoarea, apropo”, le-a spus Trump participanților la conferință vineri.

„Dar faceți ca și cum nu aș fi spus asta. Faceți ca și cum nu am spus-o”, a adăugat el.

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a recunoscut că țara poartă discuții cu SUA în încercarea de a evita o posibilă confruntare militară.

Economia Cubei a fost puternic afectată de perturbările importurilor de petrol, de care depinde pentru funcționarea centralelor electrice și a transportului.

Înainte de operațiunea SUA din ianuarie pentru capturarea liderului venezuelean, între timp înlăturat, Nicolás Maduro, Venezuela asigura o mare parte din necesarul de petrol al Cubei, însă noul guvern de la Caracas, sub presiunea Washingtonului, a sistat aceste livrări.

La începutul lunii martie, Trump a declarat că Cuba ar putea face obiectul unei „preluări prietenoase”, adăugând ulterior: „S-ar putea să nu fie o preluare prietenoasă”.