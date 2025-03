Obligați să achite cu 4,10 lei „ceea ce au consumat când tariful era de 2,34 lei”? Cantitatea de energie electrică din facturi a fost subestimată înainte de majorarea prețului, au descoperit unii cetățeni

Unele gospodării din centul țării au observat la începutul anului 2025, după majorarea prețului energiei electrice, că în facturile pe care le-au primit au fost incluse cantități de energie semnificativ mai mari. „Astăzi suntem obligați să achitam cu 4,10 lei ceea ce am consumat când tariful era de 2,34 lei, ceea ce denotă o schemă impresionantă de profit”, se arată într-un mesaj expediat redacției ZdG.

Întrebați de ZdG dacă de la începutul anului s-au înregistrat mai multe solicitări de recalculare decât anterior, reprezentanții companiei Premier Energy au refuzat să ne răspundă.

O cititoare din capitală a povestit ZdG că, la sfârșitul anului 2024, când autoritățile au îndemnat cetățenii să economisească, a crezut că factura sa reflectă efortul de a consuma mai puțină energie electrică. Totuși, informațiile incluse în factură erau în baza unei „citiri estimative”, lucru care spune că nu se întâmpla în mod obișnuit anterior, fiind incluse de obicei datele de la contor. Potrivit cititoarei ZdG, un vecin i-a semnalat prima dată că mai mulți kW „nu i-au fost puși” în luna decembrie.

Ulterior, aceasta a constatat că în lunile decembrie și ianuarie 2025 indicii de contor au fost „estimați cu mult sub minimul actual”. Pentru luna decembrie 2024, cantitatea „estimativă” facturată a fost de doar 52% din consumul din aceeași perioadă a anului 2023 – 166 de kW, adică 388 de lei, a relatat aceasta.

„166 kW vs. 317 kW, pe când media lunară pentru perioada decembrie 2023 – decembrie 2024 este negru pe alb de 225 kW.

M-am gândit atunci – «Doamne, cât de atentă am fost la îndemnul autorităților. Cum am putut să consum de trei sute și ceva de lei, când toate facturile îmi erau peste șase sute». Am crezut că am economisit, m-am simțit mințită”, a povestit femeia.