Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Este vizat un fost ministru

Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari, scrie Poliția. Printre persoanele vizate în anchetǎ se numǎrǎ și un ex-lider de partid, fost ministru în guvernele anterioare ale R. Moldova.

Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului respectiv prin intermediul persoanelor interpuse, informează Poliția.

Perchezițiile sunt efectuate de cătreofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).