Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins marți dimineață, 30 septembrie, cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor.
Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Oamenii legii susțin că vor reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.