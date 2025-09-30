Principală  —  IMPORTANTE   —   Noi percheziții într-un dosar de…

Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor

Foto: IGP

Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins marți dimineață, 30 septembrie, cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Oamenii legii susțin că vor reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.

