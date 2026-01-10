O pensionară din capitală, victima escrocilor. A fost deposedată prin înșelăciune de 550 de mii de lei

O pensionară din Chișinău a fost victima unei scheme puse la cale de escroci, fiind deposedată de 550 de mii de lei. Aceasta a fost contactată telefonic de o femeie, care s-a prezentat drept angajată a unei instituții de drept și care a avertizat-o că depozitele sale bancare nu sunt în siguranță, sugerându-i să le extragă. Ulterior, escroaca s-a prezentat la domiciulul victimei și a preluat banii pe care femeia i-a extras din cele două instituții bancare, mințind-o că urmează să-i depună la Banca Națională a Moldovei, transmite Inspectoratul General de Poliție (IGP).

În acest context, Poliția reamintește cetățenilor că instituțiile de drept și băncile nu solicită transferarea sau predarea mijloacelor bănești sub pretextul „verificării” sau „păstrării în siguranță”.

În cazul în care primiți apeluri telefonice suspecte, Poliția recomandă: