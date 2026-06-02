O femeie a oferit bani unor „clarvăzători” pentru a-i proteja fiul de eventuale pericole, cauzând-i un prejudiciu de peste 130 de mii de euro

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că investighează un caz de escrocherie în proporții deosebit de mari. Pe 2 iunie, la Inspectoratul de Poliție Ciocana s-a adresat o femeie de 74 de ani, comunicând că, în perioada martie 2026 – prezent, a fost victima unei escrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere.

Potrivit declarațiilor acesteia, persoane necunoscute, care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp, s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse „ritualuri” menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole.

„Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau „încărcate energetic negativ” și necesitau „purificare”, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96 000 de euro.

Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională, în valoare de 27 723 de euro, către persoane aflate în Ucraina și Armenia”, comunică IGP.

De asemenea, la 25 mai 2026, femeia a transmis unei alte persoane, de gen feminin, încă 7000 de euro.

În urma acțiunilor infracționale, victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 130 723 de euro.

Poliția întreprinde acțiuni pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.