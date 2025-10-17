O femeie a fost amendată cu 25 de mii de lei pentru tentativă de mituire a Poliției de Frontieră
O femeie care a încercat, în vara 2025, să mituiască un angajat al Poliției de Frontieră a fost amendată cu 25 de mii de lei. În acest context, Poliția de Frontieră reamintește că tentativele de mituire a angajaților de la frontieră sunt sancționate conform legii.
La data de 6 iunie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au denunțat un caz de corupere activă, în care o conațională, pasageră pe ruta Chișinău-Constanța, a plasat în pașaport mijloace bănești, cu intenția de a i se facilita trecerea nepotului minor peste frontieră, deși nu deținea actele necesare din partea reprezentanților legali ai copilului.
Polițiștii de Frontieră explică care a fost rezultatul acestui caz.
„Prin sentința Judecătoriei Cahul, sediul Central, din data de 6 octombrie 2025, aceasta a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul Penal al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 de unități convenționale, echivalentul a 25 000 de lei (douăzeci și cinci de mii de lei)”, spune Poliția.
Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor:
- Evitați orice tentativă de mituire. Orice încercare de a influența ilegal deciziile autorităților constituie infracțiune și este sancționată conform legii.
- Raportați neregulile sau actele de corupție. Colaborarea cetățenilor cu autoritățile contribuie la menținerea unui climat de integritate și legalitate la frontieră.
- Pentru denunțarea actelor de corupție, apelați Linia Anticorupție la numărul scurt 1520.
Poliția de Frontieră își reafirmă toleranța zero față de corupție și continuă eforturile pentru a asigura un climat sigur și legal la punctele de trecere, consolidând încrederea cetățenilor în instituțiile statului.