O femeie a fost amendată cu 25 de mii de lei pentru tentativă de mituire a Poliției de Frontieră

O femeie care a încercat, în vara 2025, să mituiască un angajat al Poliției de Frontieră a fost amendată cu 25 de mii de lei. În acest context, Poliția de Frontieră reamintește că tentativele de mituire a angajaților de la frontieră sunt sancționate conform legii.

La data de 6 iunie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au denunțat un caz de corupere activă, în care o conațională, pasageră pe ruta Chișinău-Constanța, a plasat în pașaport mijloace bănești, cu intenția de a i se facilita trecerea nepotului minor peste frontieră, deși nu deținea actele necesare din partea reprezentanților legali ai copilului.

Polițiștii de Frontieră explică care a fost rezultatul acestui caz.

„Prin sentința Judecătoriei Cahul, sediul Central, din data de 6 octombrie 2025, aceasta a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul Penal al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 de unități convenționale, echivalentul a 25 000 de lei (douăzeci și cinci de mii de lei)”, spune Poliția.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor:

Evitați orice tentativă de mituire. Orice încercare de a influența ilegal deciziile autorităților constituie infracțiune și este sancționată conform legii.

Raportați neregulile sau actele de corupție. Colaborarea cetățenilor cu autoritățile contribuie la menținerea unui climat de integritate și legalitate la frontieră.

Pentru denunțarea actelor de corupție, apelați Linia Anticorupție la numărul scurt 1520.

Poliția de Frontieră își reafirmă toleranța zero față de corupție și continuă eforturile pentru a asigura un climat sigur și legal la punctele de trecere, consolidând încrederea cetățenilor în instituțiile statului.